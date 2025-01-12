"Роскосмос" опубликовал новый спутниковый снимок лесных пожаров в США

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Российский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" сделал снимок пожаров, которые охватили Лос-Анджелес. Представители "Роскосмоса" опубликовали его в телеграм-канале организации.

На изображении можно увидеть мониторинг пожароопасной обстановки районов охваченного пожарами округа. На кадре видно, как от земли поднимаются густые столпы дыма.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров. При этом, по данным СМИ, в некоторых районах Калифорнии начнет действовать комендантский час.