Число погибших из-за пожаров в Калифорнии достигло 16 человек

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Число жертв пожаров на юге Калифорнии увеличилось до 16 человек. Об этом со ссылкой на данные департамента судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес сообщает телеканал NBC News.

"Число погибших от нескольких пожаров в округе Лос-Анджелес возросло до 16", – указано в сообщении.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров.

