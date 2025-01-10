NewsNation: в США задержан подозреваемый в поджоге, спровоцировавший пожар "Кеннет"

10 января, 11:29Происшествия
По данным телеканала, задержать подозреваемого помогли местные жители. В случае признания задержанного виновным наказание может дойти вплоть до пожизненного заключения, пояснил окружной прокурор Лос-Анджелеса Нейтан Хохман.
Пожары начались в Калифорнии 7 января. В Лос-Анджелесе площадь распространения огня превысила 14 тысяч гектаров, уничтожены свыше 10 тысяч строений. Из-за этого действует режим масштабного бедствия. Судмедэксперты подтвердили гибель 10 человек.
Кроме того, власти Лос-Анджелеса работают над введением комендантского часа, отметил шериф округа Роберт Луна. С его слов, комендантский час будет объявлен с 18:00 до 06:00 "в конкретных пострадавших районах вокруг очагов пожара".
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