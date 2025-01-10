Дом тренера баскетбольного клуба "Лейкерс" уничтожен пожаром в Лос-Анджелесе

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Дом главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Джей Джей Редика полностью уничтожен природным пожаром в США, передает ESPN.

Кроме того, дома в Палисейдс лишился тренер баскетбольной команды "Голден Стэйт Уорриорз" Стив Керр. Его 90-летняя мать Энн была эвакуирована и находится в безопасности, рассказывал Керр изданию.

Пожар ранее уничтожил один из домов американской телеведущей Пэрис Хилтон. Кроме того, сгорели дома актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди и Анны Фэрис.

Из-за пожаров эвакуировался российский певец Алексей Воробьев. Он покинул дом вместе со своим щенком корги.

Общая площадь возгораний в Лос-Анджелесе штата Калифорния превысила 14 тысяч гектаров. В огне уничтожены более 10 тысяч строений, как минимум 10 человек погибли. Президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса.

Комментируя события, сын избранного президента США Дональда Трампа заявил о связи возгораний с отправкой пожарного оборудования на территорию Украины.