Актер Мэл Гибсон обвинил власти США в целенаправленном уничтожении Калифорнии

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Голливудский актер и режиссер Мэл Гибсон обвинил власти США в целенаправленном уничтожении Калифорнии. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Fox News.

Актер предположил, что пожар в Калифорнии выгоден американским властям, он также поддержал многих известных людей, которые обвинили власти в бездействии.

"Я знаю наверняка, что они играли с темой водных ресурсов. По необъяснимым причинам они опустошили пожарные резервуары", – сказал Гибсон, усомнившись в естественном происхождении пожаров.

Гибсон назвал странным то, что власти США допустили такую ситуацию.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. По последним данным, погибли не менее 24 человек. Личности большинства погибших установить пока не удалось.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны за мародерство во время природных пожаров. Свыше 8 миллионов человек находятся в пожароопасной зоне в Калифорнии.