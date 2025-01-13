Губернатор Калифорнии Ньюсом: пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием США

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Природные пожары в Лос-Анджелесе могут стать самым масштабным и дорогостоящим стихийным бедствием в истории США. Так считает губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, передает Financial Times.

По его словам, число жертв может значительно вырасти. Согласно данным департамента судебно-медицинской экспертизы округа, число погибших выросло до 24.

Губернатор также обвинил избранного президента США Дональда Трампа в распространении дезинформации о ситуации с пожарами. Издание напомнило, что, по утверждениям Трампа, Ньюсом использовал водные резервы для защиты видов рыб, находящихся под угрозой исчезновения, отказывался отправлять воду в другие части штата.

В ответ Ньюсом заявил, что государственные водные резервуары в южной Калифорнии полны. Он добавил, что пригласил Трампа посетить зону бедствия, но не получил ответа от его команды.

СМИ подчеркнуло, что власти штата пока не предоставили точных данных об ущербе, причиненном стихийным бедствием. По оценкам компании AccuWeather, которая предоставляет метеорологические сводки, пожары привели к экономическим потерям в размере от 135 до 150 миллиардов долларов.

По информации департамента лесного хозяйства и пожарной охраны Калифорнии, в результате пожаров было уничтожено 16 100 гектаров территории и не менее 12 300 построек.

Сотрудники пожарной службы все еще пытаются потушить возгорание, которое началось в районе Санта-Моника, а затем распространилось на престижные районы Пасифик-Палисейдс и Малибу, а также на Алтадин, расположенный к востоку от Лос-Анджелеса.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров.

Между тем свыше 8 миллионов человек находятся в пожароопасной зоне в штате Калифорния в США. Ньюсом выражал обеспокоенность по поводу погодных условий, которые могут осложнить процесс тушения пожаров, так как в регионе прогнозируются сильные порывы ветра, скорость которых превысит 50 миль в час.