WP: причиной пожара в Калифорнии могли стать фейерверки в новогоднюю ночь

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Пожар в Калифорнии в США мог начаться из-за использования фейерверков в новогоднюю ночь, пишет Washigton Post.

Как отмечает издание, пожар "Палисейдс" в одноименном районе округа Лос-Анджелес, в свою очередь, мог возникнуть из-за повторного возгорания.

"Анализ показал, что новый пожар начался в непосредственной близости от старого, что повышает вероятность того, что пожар, бушевавший в канун Нового года, возник повторно, что может произойти при ветреной погоде", – говорится в публикации.

Согласно данным журналистов, пожар, который произошел в районе Пасифик-Палисейдс в ночь на 1 января, был потушен примерно за 4 часа. После пожарная служба округа заявила, что примет меры для предотвращения повторного возгорания. Точная причина возгорания на данный момент не установлена.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. По последним данным, из-за пожаров погибли не менее 24 человек. Личности большинства погибших установить пока не удалось.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров.