ABC: свыше 8 млн человек находятся в пожароопасной зоне в Калифорнии

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Свыше 8 миллионов человек находятся в пожароопасной зоне в штате Калифорния в США. Такие данные опубликовал телеканал ABC.

Между тем губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если рассматривать их с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.

Ньюсом также выразил обеспокоенность по поводу погодных условий, которые могут осложнить процесс тушения пожаров. В начале следующей недели в регионе прогнозируются сильные порывы ветра, скорость которых превысит 50 миль в час.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В настоящее время не менее 20 человек задержаны в Лос-Анджелесе за мародерство во время природных пожаров. При этом, по данным СМИ, в некоторых районах Калифорнии начнет действовать комендантский час.