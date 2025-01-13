Около 30 человек задержаны в зоне пожаров в Лос-Анджелесе

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Около 30 человек задержаны в районе Лос-Анджелеса, где происходят природные пожары. Среди них – подозреваемый в ограблении. Об этом сообщил шериф округа Роберт Луна.

"Когда я был в районе Малибу, я увидел мужчину, который выглядел как пожарный. Я спросил у него, в порядке ли он, потому что он присел, и я не понял, что он в наручниках. <...> Он был пойман во время ограбления дома", – цитирует РИА Новости правоохранителя.

Из-за роста количества задержанных была направлена просьба о поддержке со стороны национальной гвардии, заявил шериф. В Лос-Анджелесе были изданы обязательные распоряжения об эвакуации для десятков тысяч граждан.

Руководитель пожарной охраны округа ранее сообщил, что имеющихся ресурсов было достаточно для ликвидации одного-двух масштабных возгораний. Однако ситуация осложнилась из-за сильных порывов ветра, которые временно сделали невозможной работу авиации.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. В Лос-Анджелесе свыше 10 тысяч строений оказались уничтожены, а 370 тысяч человек остались без электричества.

Для помощи в тушении огня власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он уточнил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

Между тем свыше 8 миллионов человек находятся в пожароопасной зоне в Калифорнии. Губернатор штата Гэвин Ньюсом выражал обеспокоенность по поводу погодных условий, которые могут осложнить процесс тушения пожаров, так как в регионе прогнозируются сильные порывы ветра, скорость которых превысит 50 миль в час.