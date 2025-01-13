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Площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные департамента лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии.

Как указали в ведомстве, огнем охвачены 40 306 акров (163 квадратных километра). При этом площадь Лихтенштейна составляет 160 квадратных километров.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. На данный момент известно о гибели 24 человек.

Для помощи в тушении пожаров власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, сказал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он отметил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом считает, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.