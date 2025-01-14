Байден заявил, что на восстановление Лос-Анджелеса нужны миллиарды долларов

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На восстановление пострадавших от пожаров районов Лос-Анджелеса нужны десятки миллиардов долларов. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден.

"Чтобы вернуть Лос-Анджелес в прежнее состояние, потребуются десятки миллиардов долларов. Нам нужно, чтобы конгресс активизировался и выделил финансирование на эти нужды. И мы этого добьемся", – приводит РИА Новости слова американского лидера.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. На данный момент известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна, достигнув 40 306 акров (163 квадратных километра).

Для помощи в тушении пожаров власти Канады отправят 250 пожарных и авиацию, сказал премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он отметил, что впоследствии могут быть направлены и военные.

В свою очередь, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом считает, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.