NYT: работы художников Харинга, Уорхола и Херста уничтожены пожаром в Калифорнии

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Пожар в Лос-Анджелесе штата Калифорния уничтожил частную коллекцию, в которую входили работы современных американских художников Кита Харинга, Дэмиена Херста и Энди Уорхола. Об этом пишет газета The New York Times.

"На данный момент здесь только пыль", – цитирует издание коллекционера Рона Ривлина, чей дом сгорел вместе с произведениями искусства.

Ривлин потерял более 200 предметов, его коллекция оценивалась в несколько миллионов долларов. Мужчина собирал различные произведения искусства, специализируясь на творчестве современных художников США.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента число погибших достигло 24. Согласно последним данным, площадь возгораний в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна.

По словам действующего президента США Джо Байдена, на восстановление пострадавших районов потребуются десятки миллиардов долларов. Он призвал конгресс активизироваться и выделить деньги на эти цели.