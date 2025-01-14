Bloomberg: жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения после пожаров

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Жители Лос-Анджелеса подали в суд на оператора водоснабжения и электроснабжения LADWP из-за нехватки воды для тушения пожаров. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исковой документ.

По заявлению истцов, из-за истощения резервуара воды в городе, а также недостаточного напора воды в гидрантах пожарным оказалось сложно бороться с огнем.

Пожары охватили Калифорнию 7 января. С того момента стало известно о гибели 24 человек. По последним данным, площадь пожаров в Лос-Анджелесе превысила территорию Лихтенштейна.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявлял, что лесные пожары в штате могут стать крупнейшим бедствием в истории США, если их рассматривать с точки зрения объема нанесенного ущерба и связанных с ним расходов.