17 января, 14:24Политика
ВДВ и "Ахмат" остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Подразделения 106-й дивизии ВДВ и 42-й мотострелковой дивизии "Ахмат" пресекли контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что противнику "были нанесены значительные потери". Отмечается, что украинские солдаты решили отказаться от дальнейших действий на данном направлении.
В результате российская армия отбросила противника на исходные позиции, добавили в Минобороны.
На данный момент Вооруженные силы России освободили около 63% изначально занятой ВСУ территории Курской области. Российскими войсками освобождено около 801 квадратного километра земель из 1 268 квадратных километров оккупированных территорий. Наступление ВС РФ идет на всех направлениях.
Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
ВСУ потеряли за сутки почти 300 военных на курском направлении
Читайте также
- Зеленский пытается доказать, что его режим все еще может воевать – Небензя
- ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ на курском направлении