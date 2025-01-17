ВДВ и "Ахмат" остановили контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения 106-й дивизии ВДВ и 42-й мотострелковой дивизии "Ахмат" пресекли контратаку ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что противнику "были нанесены значительные потери". Отмечается, что украинские солдаты решили отказаться от дальнейших действий на данном направлении.

В результате российская армия отбросила противника на исходные позиции, добавили в Минобороны.

На данный момент Вооруженные силы России освободили около 63% изначально занятой ВСУ территории Курской области. Российскими войсками освобождено около 801 квадратного километра земель из 1 268 квадратных километров оккупированных территорий. Наступление ВС РФ идет на всех направлениях.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.