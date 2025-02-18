Пять человек пострадали из-за ракетной атаки ВСУ в Макеевке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Пять человек, в том числе два ребенка, получили ранения из-за ракетного удара, который был нанесен украинскими военнослужащими по Макеевке. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, атака была нанесена 18 февраля примерно в 18:00. Однако, как он утверждает, силы противовоздушной обороны смогли отразить украинский обстрел.

В результате фрагменты сбитых ракет упали на территории Центрально-Городского района. Из-за этого пострадали две девочки 2014 года рождения, женщины 1979 и 2002 годов рождения, а также мужчина 1994 года рождения. Кроме того, были повреждены несколько жилых домов, торговые и социальные объекты, а также машины.

Накануне женщина пострадала из-за атаки украинских дронов по Краснодарскому краю. Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что ей была оказана первая помощь. Кроме того, при падении обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района были повреждены 12 домов. Глава региона поручил властям оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов.

Несколькими днями ранее 4-летняя девочка пострадала из-за падения обломков беспилотника, который был выпущен украинскими военными в сторону Славянска-на-Кубани. Обломки дрона упали на частные жилые дома. Девочка была госпитализирована.

