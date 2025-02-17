Женщина пострадала при массированной атаке БПЛА в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Жительница Краснодарского края пострадала в результате массированной атаки украинских беспилотников по территории региона. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Предварительно, при падении обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района были повреждены 12 домов – в основном выбиты окна. Пострадавшей женщине уже оказали первую медицинскую помощь.

На место происшествия выехали все спецслужбы. Кондратьев также поручил властям оперативно помочь с восстановлением поврежденных домов.

Ранее четырехлетняя девочка пострадала в результате падения обломков дрона, который был выпущен ВСУ в сторону Славянска-на-Кубани. Обломки беспилотника упали на частные жилые дома. Девочка уже доставлена в районную больницу.

Еще три человека погибли из-за атаки украинского дрона по движущейся машине в Краснояружском районе Белгородской области. Инцидент произошел на въезде в село Графовку.