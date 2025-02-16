Два дома получили повреждения при атаке БПЛА в белгородском Грайвороне

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские беспилотники атаковали Грайворон в Белгородской области. При сбросе взрывного устройства по жилому сектору в двух частных домах были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Также в жилом секторе был перебит газопровод. Специалисты оперативно устранили утечку газа. Еще один дрон сбросил взрывное устройство на грузовой автомобиль, из-за чего тот загорелся. Пожарные уже потушили возгорание.

Предварительно, в результате воздушной атаки никто не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

В ночь на 15 февраля силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников на территорию Волгоградской области прошедшей ночью. При падении обломков БПЛА на территории промзоны возникло локальное возгорание.

Прилеты беспилотников также фиксировались в Калужской области. В результате падения дрона загорелось одно из строений промышленного предприятия в Дзержинском районе.