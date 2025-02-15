ПВО уничтожила за ночь 40 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 40 украинских беспилотников над четырьмя регионами России в ночь на 15 февраля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 17 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, 12 – над Калужской, девять – над Ростовской и еще два беспилотника над Саратовской областью.

В Ростовской области дроны удалось уничтожить над Ростовом, Чертковском и Шолоховском районами. В результате воздушной атаки обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется.

Между тем в Калужской области возгорание произошло на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе при атаке беспилотников. В результате падения дрона загорелось одно из строений предприятия.

Еще один локальный пожар вспыхнул при падении обломков БПЛА на территории промзоны в Волгоградской области. Площадь возгорания составила не более 5 квадратных метров. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован.