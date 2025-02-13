Два беспилотника уничтожены в Новгородской области

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Два беспилотника были уничтожены на территории Хвойнинского округа в Новгородской области. Пострадавших в результате нет, сообщается в телеграм-канале регионального правительства.

Как отмечается, целью террористической атаки была линейная производственно-диспетчерская станция "Транснефть Балтика".

"Два БПЛА были нейтрализованы в непосредственной близости от станции", – говорится в сообщении.

Повреждений нефтетранспортного узла и другой инфраструктуры не было допущено.

Ночью 13 февраля дежурные силы ПВО сбили 83 украинских БПЛА над регионами России. Над территорией Брянской области были сбиты 37 из них. По 12 – над территориями Курской и Липецкой областей. Еще 9 БПЛА уничтожили в Тверской области, по 3 – над территориями Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областей. В Ростовской области был сбит 1 дрон.

Между тем в Саратовской области 11 февраля при атаке дронов повреждения получило промышленное предприятие. На местах возможного падения обломков дронов работали оперативные службы.

