Обломки БПЛА повредили жилой комплекс в Краснодаре

Фото: телеграм-канал Baza

Обломки украинского беспилотника повредили жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

"БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19-м этаже здания", – написал он.

Кондратьев уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет, проводится поквартирный обход, чтобы выяснить, получили ли повреждения жилые помещения. На месте происшествия работают специальные службы, территория с обломками беспилотника оцеплена.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородской области. В селе Белянка Шебекинского округа БПЛА атаковал движущийся автомобиль – был ранен мужчина. Другой удар пришелся по поселку Уразово. Там оказались повреждены две машины и торговый объект.

