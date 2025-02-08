Режим ЧС введен в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал Readovka

Режим ЧС введен в Первомайском районе Ростова-на-Дону на территории пострадавших от атаки беспилотников многоквартирных домов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По словам Слюсаря, сотрудники СК завершили работу на месте ЧП и обследовали территорию. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам. Специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах. Газ подается в штатном режиме, уточнил он.

Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, создан оперштаб по приему заявлений от граждан и организована работа комиссии по оценке материального ущерба, отметил врио губернатора и заверил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Многоквартирные дома пострадали в Ростове-на-Дону в ночь на 8 февраля в результате атаки украинских БПЛА. В Первомайском районе повреждено остекление нескольких жилых домов, из одного из них эвакуировали 68 жильцов. Также повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

В Чертковском районе города обломки беспилотников повредили административно-бытовые здания предприятия. Шестерых его сотрудников эвакуировали.