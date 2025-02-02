В Белгородской области три человека пострадали в результате атаки БПЛА

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Три человека пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на два населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Так, водитель и пассажир пассажирского автобуса пострадали от атаки в районе села Двулучное. Пассажира доставили в медицинское учреждение, врачи которого оказывают необходимую помощь. У водителя диагностированы сотрясение мозга и баротравма, его транспортируют в Валуйскую ЦРБ, добавил губернатор.

Также пострадала женщина в поселке Чапаевский. Ее доставили в больницу с переломом ноги.

Ранее в результате атаки дрона ВСУ на поселок Малиновка под Белгородом погиб мирный житель. По словам Гладкова, мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады скорой медицинской помощи.