ВСУ атаковали территории двух сел в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате в селе Двулучное Валуйского округа в жилом доме и летней кухне повреждены кровли и фасады. Кроме того, осколками посечены два припаркованных легковых автомобиля, уточнил глава области.

В селе Тишанка Волоконовского района, в свою очередь, были выбиты окна и посечен фасад коммерческого объекта, также повреждены забор жилого дома и надворная постройка.

Ранее женщина и ее двухлетний ребенок погибли из-за атаки украинского беспилотника на жилой дом в поселке Разумное Белгородской области. В здании также были отец и еще один ребенок – они получили травмы.