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29 января, 06:09

Происшествия

Мирный житель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: 123RF/tasharo

Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника по многоквартирному дому в городе Грайворон Белгородской области. Об этом сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки доставляют в городскую больницу Белгорода. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате сбросов с дрона взрывных устройств в двух квартирах были выбиты окна, осколками посечены четыре автомобиля. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Этой ночью гражданские объекты в нескольких районах Смоленской области подверглись массированной атаке БПЛА. Предварительно, один из дронов сбили при попытке атаковать объект ядерной энергетики.

Кроме того, в Нижегородской области при отражении атаки БПЛА обломки одного из беспилотников упали на территорию предприятия Кстовской промзоны. На месте началось возгорание, которое принялись тушить пожарные подразделения.

Украинские БПЛА атаковали Смоленскую область

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