Беспилотник пытался атаковать объект ядерной энергетики в Смоленской области

Фото: министерство обороны РФ

В нескольких районах Смоленской области гражданские объекты подверглись массированной атаке БПЛА. Предварительно, один из дронов был сбит во время попытки атаковать объект ядерной энергетики. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Средства ПВО продолжают отражать атаку противника. На данный момент пострадавших и разрушений в регионе нет. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и избегать открытых пространств, а также не приближаться к обломкам БПЛА.

Этой ночью силы ПВО также уничтожили вражеские беспилотники в Тверской области. Шесть дронов уничтожили в Торопецком районе, еще несколько воздушных целей сбили в районе Андреаполя.

Помимо этого, режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на территории Татарстана и Самарской области. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.