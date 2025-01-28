Несколько беспилотников ВСУ сбиты на подлете к Смоленску

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО и РЭБ утром 28 января пресекли атаку нескольких украинских беспилотников на подлете к Смоленску. Об этом губернатор Смоленской области Василий Анохин написал в телеграм-канале.

По данным главы региона, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы. При обнаружении частей дронов Анохин призвал жителей не приближаться к ним и сообщить о находке по телефону 112.

Ночью средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА. Два беспилотника сбиты над Белгородской и Брянской областями, еще один – над Крымом.

До этого в Воронежской области ликвидировали 15 вражеских дронов. Из людей никто не пострадал, также не было разрушений инфраструктуры, отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.