Украинский беспилотник подавлен в Орловской области

Фото: Министерство обороны РФ

Вражеский беспилотник был подавлен силами РЭБ над территорией Орловской области. Об этом рассказал глава региона Андрей Клычков.

"Благодаря профессионализму наших сил ПВО повреждений удалось избежать, оперативные службы работают на месте происшествия", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Клычков добавил, что власти области отправят российским бойцам на передовой гуманитарный конвой со всех муниципалитетов, чтобы поддержать военнослужащих.

Ранее украинский беспилотник сбили над центром Энергодара в Запорожской области. По информации властей гоода, детонация БПЛА произошла в небе. В результате случившегося разрушений и пострадавших нет.

Кроме того, два безэкипажных катера, которые двигались в направлении Крыма, были уничтожены в Черном море. Катера попали под удар дежурных огневых средств Черноморского флота.