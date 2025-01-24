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24 января, 11:50

Происшествия

Завод "Кремний Эл" в Брянске приостановил работу из-за атаки БПЛА

Фото: 123RF/aapsky

Предприятие микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске вынуждено было временно прекратить работу на фоне атак украинских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу завода.

"В ночь на 24 января было зафиксировано шесть прилетов БПЛА, в результате которых пострадала часть производственных помещений и склад готовой продукции. Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки", – сообщили на предприятии.

При этом в результате вражеской атаки никто не пострадал.

Всего прошлой ночью над Брянской областью сбили 37 беспилотников, следует из данных министерства обороны России. Над российскими субъектами перехватили и уничтожили 121 украинский дрон.

В Курске при падении обломков БПЛА повреждения получили четыре дома. Кроме того, ряд улиц остался без света из-за повреждений электропроводов. В Рязани фрагменты дрона упали на частный жилой дом, вызвав пожар. Огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.

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