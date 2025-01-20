20 января, 08:44Происшествия
Силы ПВО уничтожили четыре ракеты HIMARS над Брянской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минувшей ночью системы противовоздушной обороны РФ ликвидировали четыре ракеты HIMARS над Брянской областью. О происшествии рассказал глава региона Александр Богомаз.
"Силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью уничтожены четыре ракеты HIMARS и 14 БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Благодарю наших защитников", – говорится в его телеграм-канале.
Ранее ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области. Также вражеские войска использовали шесть ракет Storm Shadow и 31 БПЛА. На все удары отреагировали бойцы противовоздушной обороны. От атак тогда тоже никто не пострадал.