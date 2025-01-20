Российские силы ПВО уничтожили за ночь 31 украинский дрон

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами страны в ночь на 20 января, передает пресс-служба Минобороны РФ.

14 дронов были ликвидированы над территорией Брянской области, 6 – над Калужской, по 3 – над Белгородской и Курской областями. Еще по 2 дрона были сбиты над Рязанской и Орловской областями, а также 1 – над Татарстаном, уточнили в оборонном ведомстве.

В ночь на 18 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) также пытались атаковать Брянскую область. Тогда российские военные сбили над регионом два беспилотника самолетного типа. В результате случившегося никто не пострадал.

