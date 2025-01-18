Силы ПВО сбили за сутки 83 украинских дрона

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 83 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что всего с начала спецоперации были уничтожены 652 самолета, 283 вертолета, а также 40 726 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов и 20 658 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, противник лишился 1 510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 764 орудия полевой артиллерии и минометов, 30 459 единиц специальной военной автомобильной техники.

Между тем в ночь на 18 января над Смоленской областью средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены пять беспилотников. По словам главы региона Василия Анохина, атака БПЛА была пресечена на территории Починковского района. Также 11 беспилотников было уничтожено ночью в Брянской области.