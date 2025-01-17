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17 января, 23:24

Происшествия

В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промпредприятии

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар произошел на территории промышленного предприятия в Людинове Калужской области после атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, отметил Шапша.

"На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб", – написал он.

Ранее сообщалось, что ПВО перехватили и уничтожили около 27 украинских БПЛА над четырьмя регионами России в ночь на 16 января. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Курской областями.

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