В Калужской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на промпредприятии

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар произошел на территории промышленного предприятия в Людинове Калужской области после атаки беспилотника, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет, отметил Шапша.

"На месте работает оперативная группа. И сотрудники спасательных служб", – написал он.

Ранее сообщалось, что ПВО перехватили и уничтожили около 27 украинских БПЛА над четырьмя регионами России в ночь на 16 января. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Курской областями.