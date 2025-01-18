02:42Регионы
В Брянской области уничтожили 11 беспилотников с начала ночи
Фото: 123RF/aapsky
Еще два беспилотника сбили над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Таким образом общее количество сбитых БПЛА достигло 11.
Отмечается, что все беспилотники были самолетного типа.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз.
Ранее сообщалось, что пять БПЛА были подавлены силами РЭБ в Смоленской области. Беспилотники сбили над Починковским районом.