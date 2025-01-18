В Брянской области уничтожили 11 беспилотников с начала ночи

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Еще два беспилотника сбили над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. Таким образом общее количество сбитых БПЛА достигло 11.

Отмечается, что все беспилотники были самолетного типа.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал Богомаз.

Ранее сообщалось, что пять БПЛА были подавлены силами РЭБ в Смоленской области. Беспилотники сбили над Починковским районом.