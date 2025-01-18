Пять беспилотников подавили над Смоленской областью

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Над Смоленской областью средствами радиоэлектронной борьбы были подавлены пять беспилотников, сообщил глава региона Василий Анохин.

Уточняется, что атака БПЛА была пресечена на территории Починковского района.

"По предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет", – написал Анохин.

Ранее в Смоленской области была объявлена опасность атаки дронов. Жителей региона призвали избегать открытых пространств.

Помимо Смоленской области, опасность атаки БПЛА объявляли в Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской областях.