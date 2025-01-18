В Смоленской области объявили опасность атаки дронов

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В Смоленской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

"Уважаемые смоляне! В Смоленской области опасность БПЛА! В случае работы ПВО по сохраняете спокойствие", – написал Анохин.

Он также призвал жителей региона избегать открытых пространств.

Ранее беспилотник атаковал Калужскую область, в результате чего произошел пожар на промпредприятии в Людинове. По словам главы региона Владислава Шапши, в результате ЧП никто не пострадал.