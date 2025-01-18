Возгорание горюче-смазочных материалов произошло после атаки БПЛА в Тульской области

Фото: телеграм-канал Baza

Возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) произошло на одном из предприятий Тульской области после атаки ВСУ, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью Тульская область подвергалась атаке со стороны киевского режима. Дежурные силы ПВО Минобороны РФ ведут боевую работу", – отметил Миляев.

По его словам, на месте возгорания работают пожарные расчеты. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем", – заключил губернатор региона.

Ранее сообщалось, что силами Минобороны в Брянской области уничтожили 11 беспилотников с начала ночи. По словам главы региона Александра Богомаза, все БПЛА были самолетного типа.