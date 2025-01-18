18 января, 21:40Политика
Российские ПВО уничтожили три БПЛА над Черным морем и Крымом
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.
Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, а еще один ликвидирован над территорией Крыма.
Ранее средствами РЭБ были подавлены пять украинских дронов в небе над Починковским районом Смоленской области. На земле жертв и разрушений не было.
Чуть ранее вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Людинове Калужской области, тогда также обошлось без пострадавших.