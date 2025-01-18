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18 января, 21:40

Политика

Российские ПВО уничтожили три БПЛА над Черным морем и Крымом

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, а еще один ликвидирован над территорией Крыма.

Ранее средствами РЭБ были подавлены пять украинских дронов в небе над Починковским районом Смоленской области. На земле жертв и разрушений не было.

Чуть ранее вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Людинове Калужской области, тогда также обошлось без пострадавших.

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