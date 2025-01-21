Супружеская пара пострадала при атаке дрона в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Супружеская пара пострадала в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю на участке автодороги Ясные Зори – Черемошное в Белгородской области. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Глава региона уточнил, что мужчина находится в тяжелом состоянии. Он получил множественные осколочные ранения ног. У его жены, как утверждает Гладков, зафиксированы осколочные ранения руки.

Пару доставили в Октябрьскую районную больницу, где им оказывают необходимую медпомощь. Продолжать лечение супруги будут в медучреждении № 2 Белгорода, куда их перевезут на скорой помощи.

Сведения о последствиях атаки украинского дрона уточняются, добавил глава региона.

За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. По данным Минобороны, 22 дрона уничтожили над Брянской областью, 12 – над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть – над Воронежской, четыре – над Саратовской и еще один беспилотник – над Курской областью.

В Ростовской области беспилотники были уничтожены в Шолоховском и Чертковском районах. Никто из мирных жителей не пострадал. В Брянской области также обошлось без пострадавших и разрушений.

Между тем в Смоленской области на земле и крышах отдельных зданий произошли возгорания после падения обломков дронов. Кроме того, были повреждены окна некоторых жилых домов.

