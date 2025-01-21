21 января, 07:39Происшествия
Силы ПВО уничтожили за ночь 55 беспилотников над регионами России
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 55 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 22 дрона уничтожили над Брянской областью, 12 – над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть – над Воронежской, четыре – над Саратовской и еще один беспилотник – над Курской областью.
В Ростовской области беспилотники были уничтожены в Шолоховском и Чертковском районах. Никто из мирных жителей не пострадал. В Брянской области также обошлось без пострадавших и разрушений.
Между тем в Смоленской области на земле и крышах отдельных зданий произошли возгорания после падения обломков дронов. Кроме того, были повреждены окна некоторых жилых домов.