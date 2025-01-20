Восемь пострадавших при обстреле ВСУ села Бехтеры остаются в тяжелом состоянии

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Восемь пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Бехтеры Херсонской области находятся в тяжелом состоянии. Среди них двое детей, передает РИА Новости со ссылкой на Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ.

"<...> еще 14, в их числе также двое детей, – в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Как отметили в центре, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, также организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров.

ВСУ утром 20 января обстреляли кассетными боеприпасами прилегающие к школе территории в Бехтерах. В результате пострадали 25 мирных граждан, среди которых четверо детей. СК завел уголовное дело о покушении на убийство.

Сенатор по Херсонской области Игорь Кастюкевич заверил, что раненым будет оказана помощь, в том числе транспортировка несовершеннолетних в Москву в случае необходимости.