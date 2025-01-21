Средства ПВО уничтожили ночью 18 украинских беспилотников в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников, в том числе два реактивных, над Брянской областью в ночь на 21 января. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. Все цели противника были уничтожены. Богомаз поблагодарил российских бойцов за их работу.

Этой ночью массированная атака беспилотников также была зафиксирована в Смоленской области. В результате прилетов БПЛА никто из местных жителей не пострадал.

Вместе с тем в регионе наблюдаются некоторые повреждения на жилых дома и прочих объектах. В частности, на земле и крышах отдельных зданий произошли возгорания из-за падения обломков дронов.