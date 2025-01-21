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Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани и Ульяновска утром 21 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Обе авиагавани в данный момент не принимают и не отправляют рейсы. Подчеркивается, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Накануне утром аналогичные ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска. Позже стало известно об уничтожении вражеских беспилотников над территорией Татарстана.

Когда ситуация стала вновь безопасной, ограничения в аэропортах отменили.