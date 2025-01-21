21 января, 06:42Транспорт
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани и Ульяновска
Фото: depositphotos/nitinut380
Временные ограничения ввели на работу аэропортов Казани и Ульяновска утром 21 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Обе авиагавани в данный момент не принимают и не отправляют рейсы. Подчеркивается, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Накануне утром аналогичные ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска. Позже стало известно об уничтожении вражеских беспилотников над территорией Татарстана.
Когда ситуация стала вновь безопасной, ограничения в аэропортах отменили.