Ограничения на работу сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров, указал он. В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань.

Меры были введены утром 20 января на фоне объявления опасности атаки беспилотников на территории Татарстана. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Аналогичные ограничения вводились в авиагавани Ижевска.

Ранее режим "Ковер", предполагающий ограничения на прием и отправку воздушных судов, был введен в аэропорту Владикавказа на фоне объявленного в Северной Осетии режима опасности БПЛА. Спустя примерно час аэропорт Владикавказа возобновил работу в штатном режиме.

