Фото: depositphotos/Shebeko

Аэропорт Владикавказа возобновил работу в штатном режиме, сообщил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Он уточнил, что режим "Ковер", предполагающий ограничения на прием и отправку воздушных судов, был снят, как и объявление об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ограничения в авиагавани и республике вводились днем 17 января. На время их действия в регионе продолжал работать оперативный штаб, а также были переведены в режим повышенной готовности все силы и средства.

На этой неделе свою работу по приему и отправке самолетов также прекращали аэропорты Уфы, Ижевска, Казани, Саратова, Калуги и Тамбова. При этом информация о каких-либо переносах авиарейсов или приземлениях самолетов на запасных аэродромах не приводилась.