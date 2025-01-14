14 января, 13:15Транспорт
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Уфы и Ижевска
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Уфы и Ижевска, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Они перестали действовать в 13:00 по московскому времени. В этот период на запасные аэродромы ушли 11 гражданских судов. При этом 9 из этих самолетов направлялись в Уфу, а 2 – в Ижевск.
О начале действия ограничений в аэропорту Уфы стало известно утром 14 января. Около 10:15 по московскому времени принимать и выпускать самолеты прекратил и аэропорт Ижевска.
В этот же день ограничения вводили в авиагаванях Казани, Саратова, Калуги и Тамбова. Позже их отменили в аэропортах двух последних городов. При этом информация о каких-либо переносах авиарейсов или приземлениях самолетов на запасных аэродромах не приводилась.
К настоящему моменту вновь принимать гражданские суда начала и Казань. Вместе с ней от ограничений освободили аэропорт Бугульмы.