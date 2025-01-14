Временные ограничения полетов введены в аэропорту Ижевска

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения ввели около 10:15 по московскому времени.

Ранее данные меры также вводились в аэропортах Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова. Позже ограничения работы аэропорта Пензы были сняты.

Воздушные суда не принимает и не выпускает аэропорт Нижнекамска. Там ограничения начали действовать в 08:35 по московскому времени.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркивали в Росавиации.