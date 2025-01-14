14 января, 10:21Транспорт
Временные ограничения полетов введены в аэропорту Ижевска
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В аэропорту Ижевска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничения ввели около 10:15 по московскому времени.
Ранее данные меры также вводились в аэропортах Пензы, Ульяновска, Казани и Саратова. Позже ограничения работы аэропорта Пензы были сняты.
Воздушные суда не принимает и не выпускает аэропорт Нижнекамска. Там ограничения начали действовать в 08:35 по московскому времени.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркивали в Росавиации.