Около 60 рейсов обслужил аэропорт Пулково после возобновления работы

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге обслужил 63 рейса после повторного возобновления работы с 17:30 до 20:30, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Всего 23 рейса вылетели из аэропорта и 35 приземлились, уточнил Кореняко.

Аэропорт Пулково дважды 12 декабря останавливал работу. Это было связано с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега и восстановления коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы.

Сообщалось, что во время действия первых ограничений, в первой половине воскресенья, на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург. В первую очередь, они останавливались в авиагаванях Москвы.