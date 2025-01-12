Восемь авиарейсов "России" отменены на фоне непогоды в Пулково

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Восемь авиарейсов компании "Россия", следующих между Москвой и Санкт-Петербургом, отменены на фоне непогоды в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Аэрофлот".

Так, отменены рейсы SU6216, SU6244, SU6272, SU6046, SU6856, SU6428, SU6516, SU6518.

Авиакомпания уточнила, что пассажиры были перенаправлены на другие ближайшие рейсы, некоторые из которых будут осуществляться на лайнерах с широким фюзеляжем.

Аэропорт Пулково дважды 12 декабря останавливал работу. Это было связано с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега и восстановления коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы.

Сообщалось, что во время действия первых ограничений, в первой половине воскресенья, на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург. В первую очередь, они останавливались в авиагаванях Москвы. При этом в самом Пулково были задержаны около 50 рейсов.