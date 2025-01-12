Аэропорт Пулково восстановил работу по приему и выпуску самолетов

Фото: телеграм-канал 112

Аэропорт Пулково восстановил работу по приему и выпуску воздушных судов после повторной остановки из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в телеграм-канале.

Более 700 сотрудников аэропорта заняты обеспечением его работы на перроне и в терминале, уточнила пресс-служба. Снег на территории убирают 100 единиц техники.

Авиагавань дважды 12 декабря останавливала работу. Это было связано с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега и восстановления коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы.

Сообщалось, что во время действия первых ограничений, в первой половине воскресенья, на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург. В первую очередь, они останавливались в авиагаванях Москвы. При этом в самом Пулково были задержаны около 50 рейсов.