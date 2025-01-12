Аэропорт Пулково вновь приостановил работу из-за погодных условий

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково повторно вынужден был остановить прием и отправку самолетов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани в телеграм-канале.

Там отметили, что ограничения лишь временные. Они необходимы для восстановления коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы.

Предположительно, ограничения будут сняты в 17:10 12 января, заявил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. До этого времени некоторые самолеты, возможно, отправятся на запасные аэродромы.

Ранее аэропорт уже закрывали для приема и отправки воздушных судов. Это было связано с необходимостью очистки взлетно-посадочной полосы от снега.

Во время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились 33 самолета, которые летели в Санкт-Петербург. В первую очередь, они останавливались в авиагаванях Москвы. При этом в самом Пулково были задержаны около 50 рейсов. Через несколько часов аэропорт открыли.